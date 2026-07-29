Журналист обратил внимание на одну деталь со встречи Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом без представителей прессы, опасаясь повторения скандала в Овальном кабинете. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал журналист Алекс Христофору.

«Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим», — порассуждал Христофору.

Журналист утверждает, что Владимир Зеленский болезненно относится к упрекам американского коллеги, поэтому сделал все, чтобы встреча прошла без камер. По его словам, мероприятие прошло за закрытыми дверями, поскольку «кому-то надо было прикрыть возможный позор».

Накануне Трамп провел часовую беседу с Зеленским в Вашингтоне. Встреча прошла в закрытом режиме. В Белом доме ее назвали «позитивной и продуктивной». Однако оба лидера не сделали никаких заявлений для СМИ. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом.