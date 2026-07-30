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Политика

Экс-глава МО Украины рассказал об отношениях с Зеленским после отставки

Экс-глава МО Федоров заверил, что не ссорился с Зеленским из-за своей отставки
Virginia Mayo/AP

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не ссорился с президентом Владимиром Зеленским из-за своей отставки. Его слова приводит «Украинская правда».

«У нас не было заключительной беседы с президентом, мы не поссорились, не было такого, чтобы мы договорились больше не общаться», — сказал Федоров.

По его словам, «коммуникация еще продолжается», и необходимо выйти из ситуации так, «чтобы Украина стала сильнее».

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины связана с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий, нельзя тратить время на урегулирование конфликтов между различными структурами. Он заявил, что Украине необходим новый подход к мобилизации. Кроме того, стране нужно единство между генштабом и минобороны, указал политик.

Ранее украинские СМИ узнали о попытке Федорова выдвинуть «ультиматум» Зеленскому.

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