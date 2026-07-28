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Политика

Украинские СМИ узнали о попытке Федорова выдвинуть «ультиматум» Зеленскому

«РБК-Украина» узнало о прецеденте с ультиматумом главы МО Федорова Зеленскому
Virginia Mayo/AP

Во время встреч за закрытыми дверями еще действующий министр обороны Украины Михаил Федоров «пытался ставить ультиматумы» президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на окружение главы государства.

«Мы не учли, что Миша начнет отбиваться. Еще, наверное, не было прецедента, чтобы министр, тем более министр обороны, пытался ставить ультиматумы президенту. Тем более еще раньше Миша сам говорил: если вы решите меня уволить, просто скажите, я напишу заявление и уйду», — заявил источник.

При этом в окружении Федорова ситуацию оценивают по-другому. Там считают, что президент Украины затеял смену кабинета министров, чтобы убрать главу военного ведомства.

Как уточняет источник в окружении экс-министра, Федорову никто не говорил писать заявления. За несколько часов до заседания фракции «Слуга народа» ему сообщили, что на должность главы МО Зеленский будет вносить другую кандидатуру, сообщает «РБК-Украина».

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины связана с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий, нельзя тратить время на урегулирование конфликтов между различными структурами. Он заявил, что Украине необходим новый подход к мобилизации. Кроме того, стране нужно единство между генштабом и минобороны, указал политик.

Ранее экс-премьер Украины указал на вмешательство двух стран в дело Сырского и Федорова.

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