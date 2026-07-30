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Политика

Politico обратило внимание на перемены в поведении Нетаньяху на встрече с Трампом

Politico: Нетаньяху начал избегать требований к Трампу по Ирану
Saul Loeb/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал придерживаться более осторожного подхода по конфликту в Иране на фоне охлаждения отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на официальных лиц.

«Нетаньяху не доходит до требований каких-либо конкретных действий, вместо этого предлагая советы и информацию», — говорится в публикации.

В издании отметили, что такой подход фактически можно считать молчаливым признанием того, что Нетаньяху теперь вынужден проявлять осторожность и большую осмотрительность в общении с Трампом. В частности, на встрече с американским лидером в Белом доме Нетаньяху перечислил все возможные варианты развития событий вместо конкретных действий, сообщил высокопоставленный источник из Израиля.

«Израильтяне знают, что всем руководит Трамп, так что они ведут себя аккуратно, чтобы не выглядеть так, словно они что-то требуют», — цитирует газета слова официального лица из Белого дома.

Встреча Трампа и Нетаньяху состоялась 28 июля в Белом доме и продлилась около полутора часов. Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что президент США приветствовал премьера Израиля менее радушно, чем обычно, поскольку война с Ираном затягивается. При этом в официальном сообщении пресс-службы Белого дома, которое приводит WSJ, говорится, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.

Ранее Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля.

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