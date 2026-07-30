Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

В Польше указали на нарушение Зеленским дипломатического протокола в Варшаве

Пекло: не встретившись с Навроцким, Зеленский нарушил дипломатический протокол
Ints Kalnins/Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву нарушил дипломатический протокол, не встретившись со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом экс-посол Польши в Киеве Ян Пекло заявил в интервью газете Fakt.

Дипломат отметил, что Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, а затем отправился в Польшу и встретился с главой правительства страны Дональдом Туском, проигнорировав при этом встречу с президентом Навроцким. Это противоречит дипломатическому протоколу.

Пекло указал, что в соответствии с официальной процедурой, разговор должен был состояться между главами государств, а Зеленский не мог не знать, что Туск не является президентом. Бывший посол назвал странной ситуацию, при которой, то, что Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск.

В мае Зеленский присвоил название в честь деятелей УПА (организация запрещена в России) (Украинской повстанческой армии) одному из подразделений Вооруженных сил Украины. После этого президент Навроцкий лишил украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

Ранее на Западе заявили о «подрыве» отношений между Польшей и Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!