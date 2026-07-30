Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву нарушил дипломатический протокол, не встретившись со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом экс-посол Польши в Киеве Ян Пекло заявил в интервью газете Fakt.

Дипломат отметил, что Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, а затем отправился в Польшу и встретился с главой правительства страны Дональдом Туском, проигнорировав при этом встречу с президентом Навроцким. Это противоречит дипломатическому протоколу.

Пекло указал, что в соответствии с официальной процедурой, разговор должен был состояться между главами государств, а Зеленский не мог не знать, что Туск не является президентом. Бывший посол назвал странной ситуацию, при которой, то, что Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск.

В мае Зеленский присвоил название в честь деятелей УПА (организация запрещена в России) (Украинской повстанческой армии) одному из подразделений Вооруженных сил Украины. После этого президент Навроцкий лишил украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

Ранее на Западе заявили о «подрыве» отношений между Польшей и Украиной.