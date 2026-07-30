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Политика

Политолог объяснил смысл ухмылки Зеленского на на церемонии прощания с Грэмом

Политолог Панкратов: улыбка Зеленского на траурной церемонии Грэма без тайны
Yves Herman/Reuters

Не следует искать в ухмылке президента Украины Владимира Зеленского на церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом тайных договоренностей или скрытого смысла. Об этом сообщил профайлер и политолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.

Во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом в Вашингтоне камеры зафиксировали краткую беседу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В какой-то момент собеседники улыбнулись, а Зеленский усмехнулся.

По словам эксперта, улыбки на мероприятиях такого уровня нередко служат способом снять напряжение и не отражают содержания разговора. Он считает, что беседа, вероятнее всего, носила технический характер и могла сводиться к обмену краткими организационными репликами, например о необходимости связаться позже.

Панкратов подчеркнул, что подобные невербальные сигналы в дипломатической практике не следует автоматически воспринимать как свидетельство каких-либо политических договоренностей или закулисных переговоров.

До этого сообщалось, что на Зеленский отсадили на несколько рядов от американского лидера Дональда Трампа на церемонии прощания с Грэмом.

Ранее в Белом доме дали оценку встречам Трампа с Зеленским и Нетаньяху.

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