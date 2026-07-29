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Политика

В посольстве РФ высказались о проекте санкций Грэма

Посольство РФ: республиканцы мешают внешней политике Трампа
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Ястребы-республиканцы к удовлетворению демократов ставят палки в колеса внешней политике президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя законопроект о санкциях умершего сенатора Линдси Грэма.

«Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации <...> нанесут ущерб прежде всего самим США», — говорится в заявлении.

Сенат Соединенных Штатов в первом процедурном голосовании поддержал введение новых санкций против России. Процедурное голосование о прекращении дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта еще не завершилось, но уже преодолен необходимый порог в 60 голосов. В случае положительного решения начнется обсуждение самого законопроекта. После этого сенаторы проведут еще одно процедурное голосование, а затем состоится окончательное голосование.

Ранее стало известно, кто убедил сенаторов США проголосовать за санкции против России.

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