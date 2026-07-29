В посольстве России заявили о «медвежьей услуге» Грэма

Законопроект США о новых санкциях против России имени бывшего сенатора США Линдси Грэма оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу. Об этом заявило посольство Российской Федерации в Вашингтоне.

«Одобренный сенатом 28 июля законопроект имени клинического русофоба сенатора Л. Грэма оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу», — указывается в комментарии посольства.

Сенат Соединенных Штатов ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения закона 86 голосами против 12.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.Ru», что окончательное одобрение законопроекта экс-сенатора Линдси Грэма будет означать еще большее ухудшение отношений между Россией и США.

Сенат Соединенных Штатов в первом процедурном голосовании поддержал введение новых санкций против России. Процедурное голосование о прекращении дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта еще не завершилось, но уже преодолен необходимый порог в 60 голосов. В случае положительного решения начнется обсуждение самого законопроекта. После этого сенаторы проведут еще одно процедурное голосование, а затем состоится окончательное голосование.

Ранее стало известно, кто убедил сенаторов США проголосовать за санкции против России.