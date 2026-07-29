В Совфеде высказались о проекте антироссийских санкций Грэма

Окончательное одобрение законопроекта бывшего сенатора Линдси Грэма будет означать еще большее ухудшение отношений между Россией и США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что этот законопроект Грэма не будет выпущен в том виде, в каком поступил. Многие вещи там будут ослаблены, сделаны более безобидными, беззубыми. Сам президент Трамп на это не пойдет, потому что понимает, что его воплощение будет означать еще большее ухудшение уровня отношений России и США», — уверен сенатор.

При этом он подчеркнул, что никакие новые ограничения не окажут на Россию существенного влияния.

«Кто хочет покупать нашу нефть — будут покупать. И Индия, и Китай, и многие другие страны. Они просто выйдут из торговли в долларовой зоне, это будет проходить мимо американцев. Поэтому вряд ли они заставят эти страны отказаться от покупки российских энергоносителей в угоду американскому сенатору и президенту», — считает Джабаров.

Сенат Соединенных Штатов в первом процедурном голосовании поддержал введение новых санкций против России. Процедурное голосование о прекращении дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта еще не завершилось, но уже преодолен необходимый порог в 60 голосов. В случае положительного решения начнется обсуждение самого законопроекта. После этого сенаторы проведут еще одно процедурное голосование, а затем состоится окончательное голосование.

Ранее стало известно, кто убедил сенаторов США проголосовать за санкции против России.