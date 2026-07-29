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Политика

Эрдоган возложил на Израиль ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке

Эрдоган: весь регион платит цену за агрессивные действия Израиля в Палестине
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что весь регион платит цену за агрессивные действия Израиля на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время обращения к нации, его слова приводит ТАСС.

«Израиль постепенно оккупирует палестинские территории, игнорируя основные права человека в регионе и попирая международное право. Цену этой агрессии платят не только наши палестинские братья и сестры, не только братский народ Ливана, но и весь регион», — сказал президент Турции.

Эрдоган добавил, что Турция прилагает необходимые усилия для минимизации военных действий в регионе, имея в виду конфликт вокруг Ирана.

В июне канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сделала резкое заявление в ответ на высказывания главы Турции Эрдогана, который возложил на Израиль ответственность за нестабильность в регионе и указал на якобы существующую угрозу для страны со стороны Тель-Авива.

Также Эрдоган заявил, что Нетаньяху и «его преступная сеть» своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до той точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции.

Ранее стало известно, когда начнется война между Турцией и Израилем.

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