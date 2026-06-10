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Политика

В Израиле отреагировали на нападки Эрдогана на Израиль

Офис Нетаньяху жестко ответил на критику Израиля Эрдоганом
JINI/Global Look Press

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сделала резкое заявление в ответ на высказывания главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который возложил на Израиль ответственность за нестабильность в регионе и указал на якобы существующую угрозу для страны со стороны Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль», — сказано в заявлении канцелярии.

Там подчеркнули, что Израиль и его армия продолжат решительные действия против Ирана и связанных с ним сил, представляющих, по убеждению израильских властей, угрозу для Ближнего Востока и всего мира.

10 июня Эрдоган заявил, что Нетаньяху и «его преступная сеть» своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до той точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции.

Турецкий президент также обвинил Израиль в продолжении военной операции в Ливане и отказе выводить войска с ливанской территории, что, по его словам, ведет к дальнейшей дестабилизации региона. Он подчеркнул, что Израиль предпринимает шаги по усилению нестабильности в Восточном Средиземноморье и ряде африканских стран, и призвал международное сообщество внимательнее следить за обстановкой на Ближнем Востоке, чтобы не допустить эскалации.

Ранее стало известно, когда начнется война между Турцией и Израилем.

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