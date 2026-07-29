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Политика

В России объяснили, почему пересматривается военное сотрудничество с двумя странами СНГ

Аналитик Леонков объяснил пересмотр военных связей с Казахстаном и Узбекистаном 
Максим Богодвид/РИА Новости

Пересмотр Москвой соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном  может быть связан с расширением номенклатуры закупаемых этими странами российских вооружений. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Эти все соглашения были заключены достаточно давно. Понятное дело, за это время рамки или пункты этих соглашений могут изменяться. Может быть расширена номенклатура, например, закупаемых Казахстаном и Узбекистаном вооружений, может какие-то пункты быть исключены, какие-то добавлены. То есть, в принципе, договор-то не статичный. Могут быть добавлены пункты, связанные с поставками вооружения, военной техники, в которых оговариваются особые случаи, связанные с передачей вооружения, военной техники третьим странам. Может быть, будет добавлено что-то по лицензионному производству. То есть, в принципе, много что можно вносить в такие соглашения», — объяснил эксперт.

Леонков добавил, что, как правило, детали таких соглашений и изменений в тексте договоров не разглашаются.

Президент России Владимир Путин распорядился изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. Документы размещены на официальном сайте публикования правовых актов.

В этих документах глава государства распорядился принять предложение правительства РФ о проведении переговоров с Казахстаном и Узбекистаном. Их целью является заключение протокола о внесении изменений в договоры о развитии военно-технического сотрудничества с этими странами. Другие подробности не приводятся.

Ранее Путин заявил о стратегическом партнерстве России и Казахстана.

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