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Политика

Россия изменит военное сотрудничество с двумя странами СНГ

Путин распорядился изменить военное сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. Документы размещены на официальном сайте публикования правовых актов.

В этих документах глава государства распорядился принять предложение правительства РФ о проведении переговоров с Казахстаном и Узбекистаном. Их целью является заключение протокола о внесении изменений в договоры о развитии военно-технического сотрудничества с этими странами. Другие подробности не приводятся.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме в Омске, описал отношения Астаны и Москвы известной казахской пословицей «Бірлік бар жерде тірлік бар». В русском языке существует аналогичная пословица «Где лад, там и клад», обратил внимание Токаев. В буквальном переводе процитированная президентом Казахстана поговорка означает «Где есть единство, там есть жизнь (благополучие)».

После этого казахстанский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Астана смогут достичь новых успехов «на пути прогресса и повышения благосостояния своих братских народов», поддерживая и доверяя друг другу, взаимно учитывая законные интересы. В своем выступлении Токаев высоко оценил уровень взаимодействия между странами на всех уровнях, от профессиональных сфер до межпарламентских связей и встреч между первыми лицами.

Ранее Путин заявил о стратегическом партнерстве России и Казахстана.

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