Путин заявил о стратегическом партнерстве России и Казахстана

Александр Казаков/РИА Новости

В Астане стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече с казахстанским коллегой Путин заявил, что отношения между двумя странами сейчас находятся на подъеме и вышли на уровень стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также отметил, что РФ входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана.

«Мы работаем по всем направлениям», — подчеркнул Путин.

Токаев в свою очередь заявил, что между Россией и Казахстаном не существует спорных вопросов — страны сотрудничают во всех сферах. Кроме того, казахстанский лидер заявил, что поддерживает открытие филиалов «Сириуса» в Астане и Алма-Ате, и напомнил, что между Москвой и Астаной действуют 177 совместных проектов.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Государственный визит продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.

Ранее Россия и Казахстан провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов.

 
