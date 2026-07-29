Пашинян рассказал о реакции Путина на его победу на выборах

Пашинян сообщил, что Путин не поздравил его с победой на выборах

Президент России Владимир Путин не поздравлял премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах во время недавнего телефонного разговора. Об этом он сообщил на брифинге журналистам.

«Нет, не поздравил», — сказал Пашинян.

При этом армянский премьер назвал удачным свой первый телефонный разговор с президентом России после выборов в республике.

Пашинян созвонился с Путиным два дня назад, 27 июля. Звонок состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе беседы лидеры в частности обсудили проведение референдума по вступлению Армении в Евросоюз.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Ранее Пашинян попросил Путина решить вопрос с экспортом армянских товаров.