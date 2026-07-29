Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Глава МИД Ирана пожаловался Каллас на Украину

Арагчи заявил Каллас, что Украина должна взять ответственность за атаку на судно
Vladislav Culiomza/Reuters

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас, передает Fars.

Арагчи обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за нападение на иранское судно. Однако утверждение о непреднамеренности этой атаки, как отметил глава МИД Ирана, не может быть воспринято всерьез.

По словам Арагчи, Украина должна взять на себя ответственность за этот «преступный акт», который привел к потерям и ранениям иранских граждан и повреждению судна.

28 июля украинское издание Insider.ua сообщило, что Иран якобы планирует ударить по территории Украины тремя баллистическими ракетами. Как стало известно источнику, атака произойдет в течение двух суток.

Как уточнила газета The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников, Иран действительно рассматривал возможность удара по Украине в ответ на атаку на свое судно в Каспийском море. Некоторые источники, знакомые с разведывательными данными, заявляли, что Тегеран мог запустить баллистическую ракету с малой боеголовкой по украинскому порту «в качестве символического жеста». По данным NYT, иранские чиновники рассчитывали, что конфликт завершится ответным ударом. Однако на Западе их предупредили, что трудно предсказать реакцию Украины на ракетную атаку. В итоге благодаря активным дипломатическим усилиям сторонам удалось снизить уровень напряженности.

Ранее Сибига заявил об откровенном разговоре с главой МИД Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!