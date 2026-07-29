Глава МИД Ирана пожаловался Каллас на Украину

Украина должна взять на себя ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас, передает Fars.

Арагчи обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за нападение на иранское судно. Однако утверждение о непреднамеренности этой атаки, как отметил глава МИД Ирана, не может быть воспринято всерьез.

По словам Арагчи, Украина должна взять на себя ответственность за этот «преступный акт», который привел к потерям и ранениям иранских граждан и повреждению судна.

28 июля украинское издание Insider.ua сообщило, что Иран якобы планирует ударить по территории Украины тремя баллистическими ракетами. Как стало известно источнику, атака произойдет в течение двух суток.

Как уточнила газета The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников, Иран действительно рассматривал возможность удара по Украине в ответ на атаку на свое судно в Каспийском море. Некоторые источники, знакомые с разведывательными данными, заявляли, что Тегеран мог запустить баллистическую ракету с малой боеголовкой по украинскому порту «в качестве символического жеста». По данным NYT, иранские чиновники рассчитывали, что конфликт завершится ответным ударом. Однако на Западе их предупредили, что трудно предсказать реакцию Украины на ракетную атаку. В итоге благодаря активным дипломатическим усилиям сторонам удалось снизить уровень напряженности.

Ранее Сибига заявил об откровенном разговоре с главой МИД Ирана.