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Политика

Сибига заявил об откровенном разговоре с главой МИД Ирана

Сибига заявил, что провел откровенный разговор с главой МИД Ирана Арагчи
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что провел откровенный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я повторил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны (...) и никогда не имели целью нанесения ударов по гражданским судам или людям», — сказал Сибига.

Дипломат призвал иранскую сторону воздерживаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить поддержку России.

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа не выжил. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности расширения Украиной географии конфликта с РФ на Иран.

27 июля глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Исламская Республика не оставит без ответа ни одно действие, направленное против нее, и Украина скоро это осознает, как это уже сделали США и Израиль. Он предупредил, что «список тех, кто просчитался, продолжает расти!».

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.

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