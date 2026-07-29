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Политика

ЦИК проверяет жалобу «Яблока» на отказ в регистрации списка на выборах в Петербурге

Памфилова рассказала о рассмотрении жалобы Яблока из-за регистрации в Петербурге
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия РФ рассматривает жалобу партии «Яблоко» на отказ в регистрации ее списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, ее слова передает ТАСС.

«Мы сейчас тщательно проверяем, поскольку у нас проверять приходится много чего. В пятницу на этой неделе должны завершить рассмотрение жалобы», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что комиссия намерена рассмотреть обращение 31 июля, не откладывая решение на выходные. Памфилова напомнила, что по закону рассмотрение жалобы длится семь дней, однако комиссия планирует завершить работу раньше.

Жалоба поступила в Центризбирком 27 июля. Партия оспаривает принятое 24 июля решение местной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутого «Яблоком» по единому избирательному округу.

До этого сообщалось, что в Государственной думе раскритиковали допуск партии «Яблоко» до участия в выборах нижней палаты, обвинив кандидатов в том, что они не ездили в зону проведения специальной военной операции.

Ранее ЦИК заверил списки всех кандидатов в депутаты Госдумы.

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