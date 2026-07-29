В ГД рассказали, запрещает ли закон об ИИ использовать зарубежные платформы

В ГД заявили, что закон об ИИ не запрещает использовать зарубежные платформы

Базовым законом о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) не запрещается использование иностранных сервисов и платформ. Об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже», передает ТАСС.

«Он не запрещает применение, использование зарубежных платформ и зарубежных систем. Мы не можем замыкаться и запираться у себя, в нашем пространстве», — указал депутат.

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы для разработки, внедрения и использования больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Закон регулирует отношения, связанные с созданием и применением больших фундаментальных ИИ-моделей, программных систем с не менее чем одним миллиардом параметров, которые способны выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеческим, или превосходить его в отдельных областях.

Ранее Путин разрешил обучать российские ИИ-модели на объектах авторского права.