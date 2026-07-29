Администрацию российского города зачистили от «лентяев и проходимцев»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалил главу Кургана Антона Науменко за кадровую работу в мэрии. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам губернатора, Науменко убирает из городской администрации «откровенных лентяев и проходимцев» и заставляет структуру работать на благо родины.

«Антон Анатольевич молодец, продолжает вместе с нами приводить в порядок и сам город, и городскую администрацию», — сказал Шумков после совместного объезда ремонтируемых объектов.

В то же время губернатор попросил Науменко «за трудами праведными» не забывать выполнять наказы местных жителей, в частности, почистить реку Битевку. Глава региона отметил, что в жаркую погода она зацвела. Кроме того, в воде плавают бутылки и пластиковые стаканчики. Шумков поручил властям Кургана содержать водный объект в чистоте.

До этого доцент РЭУ имени Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба предложили российским чиновникам повысить зарплату, как это сделали в Сингапуре, чтобы снизить уровень коррупции в стране. По мнению авторов инициативы, чиновников надо стимулировать дорожить своей репутацией и рабочим местом. Для этого они должны легально и честно получать достойное денежное вознаграждение. Кроме того, Губарев и Дзюба предложили выплачивать премию за добросовестную работу.

Ранее из мэрии поселка в Тюменской области уволились все сотрудники.