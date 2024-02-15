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Из мэрии поселка в Тюменской области уволились все сотрудники

Ura.ru: мэрию крупнейшего тюменского муниципалитета покинули все сотрудники

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Из мэрии поселка Московский Тюменского района Тюменской области уволились все сотрудники, проработавшие в ней до назначения новой главы администрации Анны Подушко. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источники.

По информации издания, с декабря 2023 года администрацию поселка покинули 15 человек. Как заявили источники агентства, некоторые принципиально ушли вслед за уволившимся прежним начальником Михаилом Захаровым, а кто-то не сработался с новым руководством.

«Теперь Подушко заново комплектует всю администрацию», — сказали они.

Как пишет Ura.ru, некоторые из уволившихся работников полностью очистили все свои рабочие компьютеры, подставив тем самым нового главу администрации.

До этого временно исполняющий обязанности главы Минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволился после угроз сотрудникам ГАИ, которые поймали его во время незаконной охоты.

Ранее в Крыму уволили министра и наказали чиновников.

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