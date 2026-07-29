IT-эксперт предположил усиление ограничений Telegram

IT-эксперт Владимир Зыков предположил, что ограничения в отношении мессенджера Telegram могут быть усилены из-за дела против его основателя Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сам мессенджер также может получить статус экстремистской организации.

«С учетом последних событий нельзя исключать дальнейшего усиления ограничений. Например, впоследствии перебросить статус экстремистской организации и на сам Telegram», — пояснил Зыков.

29 июля зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов предположил, что выдвинутые против Дурова обвинения и объявление его в международный розыск можно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу.

Обухов допустил, что таким образом российские власти призывают Дурова начать «как-то сотрудничать». Парламентарий выразил надежду, что такое сотрудничество будет полезно как для страны, так и для россиян.

Ранее аккаунт Telegram в соцсети X опубликовал фото Дурова со средним пальцем.