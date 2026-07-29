Лавров: Запад стал пиарить терроризм Зеленского как перелом в конфликте

Запад стал пиарить терроризм президента Украины Владимира Зеленского как переломную фазу российского-украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По его словам, европейцы видят, как украинские дальнобойные средства достигают цели, поэтому пиарят фазу происходящего в зоне конфликта как перелом, как потенциальную победу над Россией.

Европейские СМИ называют Россию «агрессором», которая вслед за Украиной якобы хотела завоевать всю Европу, отметил министр.

Лавров добавил, что именно поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации страны, под чем откровенно подразумевается расчленение российского государства.

До этого Лавров заявлял, что Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но целей своих добьется при любых обстоятельствах.

Ранее Лавров охарактеризовал отказ Украины от плана США как высокомерное отторжение.