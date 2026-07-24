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Политика

«Высокомерное отторжение»: Лавров охарактеризовал отказ Украины от плана США

Лавров назвал отказ Украины от плана США высокомерным и презрительным
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Министров иностранных дел государств-членов ШОС назвал высокомерным и презрительным отторжение Украиной американского плана по урегулированию конфликта.

«Такое высокомерное, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность РФ, атакуя мирных граждан и гражданские цели, — указал дипломат.

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