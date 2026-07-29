BQ: итальянские депутаты внесли в парламент резолюцию о прекращении помощи Киеву

Депутаты партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale) внесли в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Blitz Quotidiano (BQ).

Отмечается, что партия «Национальное будущее» усиливает давление по конфликту, затрагивающему энергетическую политику и военную поддержку Украине, и внесла резолюцию о немедленной приостановке военной помощи Киеву.

Как отметил один из депутатов фракции, санкционная политика Рима в отношении России только обостряет экономическую ситуацию в самой Италии и усложняет жизнь ее граждан.

Депутат Эдоардо Зиелло в свою очередь уточнил, что резолюция предполагает перенаправление освободившихся ресурсов на поддержку итальянских семей.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Украина исчезнет без военной поддержки стран Запада и сравнил эту финансовую поддержку с лекарством для больного. Крозетто также напомнил, что Италия регулярно помогает Киеву.

Ранее Италия отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих» по Украине.