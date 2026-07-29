Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Итальянские депутаты потребовали прекратить военную помощь Киеву

BQ: итальянские депутаты внесли в парламент резолюцию о прекращении помощи Киеву
Global Look Press

Депутаты партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale) внесли в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Blitz Quotidiano (BQ).

Отмечается, что партия «Национальное будущее» усиливает давление по конфликту, затрагивающему энергетическую политику и военную поддержку Украине, и внесла резолюцию о немедленной приостановке военной помощи Киеву.

Как отметил один из депутатов фракции, санкционная политика Рима в отношении России только обостряет экономическую ситуацию в самой Италии и усложняет жизнь ее граждан.

Депутат Эдоардо Зиелло в свою очередь уточнил, что резолюция предполагает перенаправление освободившихся ресурсов на поддержку итальянских семей.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Украина исчезнет без военной поддержки стран Запада и сравнил эту финансовую поддержку с лекарством для больного. Крозетто также напомнил, что Италия регулярно помогает Киеву.

Ранее Италия отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих» по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!