Захарова осудила удар ВСУ по иранскому судну

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала терактом удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому судну в Каспийском море. Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

«Современным языком теракт, с точки зрения, наверное, мировой практики — это теракт, который произрос из возрождающейся практики «морского пиратства», — сказала дипломат.

25 июля в ведомстве заявили, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа не выжил. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

28 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге во время встречи в Вашингтоне, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море.

Ранее NYT узнала о планах Ирана ударить ракетой по украинскому порту.