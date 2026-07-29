В США рассказали о планах Ирана ударить по украинскому порту

Иран рассматривал возможность нанесения удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку на иранское судно, но активные дипломатические усилия на данный момент позволили разрядить обстановку. Об этом пишет The New York Times.

По данным источников, Иран планировал выпустить по Украине баллистическую ракету с маломощной боеголовкой, чтобы сделать символический жест, не нанося при этом значительного ущерба.

Как отмечает издание, любой иранский ракетный удар мог спровоцировать значительное обострение и более масштабный конфликт между двумя странами.

Накануне издание Insider.ua со ссылкой на источник сообщило, что Иран в течение двух суток может ударить по Украине тремя ракетами. Ранее Исламская Республика заявляла, что оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море.

Официально информацию об ответном ударе никто не подтверждал, однако в России отмечают, что Тегеран действительно может пойти на такой шаг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Ирана обратился к украинскому коллеге по поводу возмещения после удара по судну.