Глава МИД Ирана обратился к украинскому коллеге по поводу возмещения после удара по судну

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети X заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море.

По словам иранского министра, Тегеран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любые нападения на граждан или интересы Исламской Республики являются неприемлемыми.

Арагчи добавил, что Сибига заверил его, что атака на иранское судно была непреднамеренной, а Киев не стремится к эскалации.

28 июля Сибига заявил, что провел откровенный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа не выжил. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности расширения Украиной географии конфликта с РФ на Иран.

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.