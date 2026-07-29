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Политика

Член делегации Зеленского получил медаль от Трампа

Трамп вручил памятную медаль-монету замглавы офиса Зеленского Палисе
Efrem Lukatsky/AP

Президент США Дональд Трамп вручил памятную медаль-монету заместителю главы офиса президента Украины Павлу Палисе во время встречи лидеров двух стран в Вашингтоне. Об этом член украинской делегации сообщил в своем Telegram-канале.

«Из Овального кабинета вышел не только с самой большой монетой в своей коллекции, но и с большим оптимизмом по результатам встречи президентов Зеленского и Трампа», — написал Палиса.

Президент США вручает памятную медаль-монету (Challenge Coin) лично во время встреч, визитов и официальных мероприятий. В центре монеты изображен фамильный герб Трампа с надписью «Donald J. Trump», по ее краям монеты написано «President of the United States» и указаны номера президентских сроков «45th & 47th».

Накануне Трамп провел часовую беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Встреча прошла в закрытом режиме. В Белом доме ее назвали «позитивной и продуктивной». Однако оба лидера не сделали никаких заявлений для СМИ. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о скором визите представителей Трампа в Россию.

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