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Политика

Новый президент Перу оценила ситуацию в стране

Президент Фухимори: ситуация в Перу катастрофическая
Congreso de la Republica del Peru/Flickr

Новый президент Перу Кейко Фухимори назвала ситуацию в стране катастрофической. Об этом глава государства заявила в своем первом обращении к парламенту после инаугурации, передает ТАСС.

«Ситуация, в условиях которой мы получаем государство, катастрофическая, что привело к тому, что сегодня в Перу наблюдается самое высокое неравенство доходов во всей Латинской Америке. Несмотря на эту драматическую ситуацию, я не сдамся», — сказала политик.

Фухимори добавила, что на посту президента она не намерена давать «пустые обещания» и предлагать «мгновенные чудесные решения». По ее словам, стране нужна «стратегия, дисциплина, настойчивость и четкий курс».

Президент отметила, что Перу ослабло из-за «импровизации» и «отсутствия стратегического управления». В результате в стране накопились проблемы во всех сферах, подчеркнула глава государства.

Фухимори одержала победу во втором туре президентских выборов в Перу в конце июня. За нее проголосовали 9 223 396 перуанцев, что составляет 50,135% принявших участие в выборах. Оппонент политика Роберто Санчес, являющийся кандидатом от организации «Вместе за Перу», набрал 49,865% голосов. Его поддержали 9 173 755 избирателей, что на 49 641 голос меньше, чем у Фухимори.

Ранее президент Индии приняла отставку министра образования и назначила нового врио.

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