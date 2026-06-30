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Политика

В Перу стал известен фактический победитель на выборах президента страны

На президентских выборах в Перу победу одерживает Кейко Фухимори
Congreso de la Republica del Peru/Flickr

После обработки 100% избирательных бюллетеней во втором туре президентских выборов в Перу победу одерживает кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори. Об этом, ссылаясь на данные Национального управления избирательных процессов (ONPE), сообщает газета Comercio.

За Фухимори проголосовали 9 223 396 перуанцев, что составляет 50,135% принявших участие в выборах.

Оппонент Фухимори Роберто Санчес, являющийся кандидатом от организации «Вместе за Перу», набрал 49,865% голосов. Его поддержали 9 173 755 избирателей, что на 49 641 голос меньше, чем у Фухимори.

Кейко является дочерью Альберто Фухимори, занимавшего пост главы государства с 1990 по 2000 годы. Его правление ознаменовалось злоупотреблением властью, коррупцией и многочисленными преступлениями против человечности. Впоследствии он был признан судом виновным и провел в заключении более 15 лет.

В октябре 2024 года суд Перу признал виновным бывшего президента Алехандро Толедо (2001-2006) в преступном сговоре, отмывании денег и получении взятки, приговорив его к 20,5 годам тюрьмы.

Ранее президенту Перу вынесли вотум недоверия.

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