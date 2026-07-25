Президент Индии приняла отставку министра образования и назначила нового врио

Временно исполняющим обязанности министра образования Индии назначен Пралад Джоши. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на заявление администрации президента страны.

Джоши будет совмещать эту работу с постом министра по делам продовольствия и общественного распределения, который продолжает занимать в правительстве. Президент Драупади Мурму утвердила назначение после того, как приняла отставку главы Минобразования Дхармендры Прадхана.

Он подал в отставку на фоне многодневных протестов студентов из-за аннулирования результатов тестов для поступления в медвузы после утечек экзаменационных материалов. Министр пояснил, что решил уйти, чтобы не допустить манипулирования ситуацией со стороны «антигосударственных сил».

«Более четырех десятилетий я посвятил себя делу студентов учителей и реформам в образовании. Я всегда верил что сильная инклюзивная и дальновидная система образования является краеугольным камнем сильной нации», — написал покидающий пост чиновник в соцсети Х.

Протесты начались с марша к зданию парламента, который молодежное движение Cockroach Janta Party организовало 20 июля. Тысячи студентов потребовали отставки Прадхана и реформы системы государственных экзаменов. Премьер-министр Нарендра Моди объявил о создании специальных судов для рассмотрения дел о утечках заданий и ответов к ним. После ухода министра образования организаторы CJP заявили о завершении протестов.

Ранее в столице Индии решили временно отключить мобильный интернет.