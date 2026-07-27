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Политика

Стало известно, сколько лет Украина может продержаться на насильственной мобилизации

Политолог Безпалько: Украина за счет действий ТЦК продержится еще около двух лет
Shutterstock

Украина за счет действий ТЦК, обеспечивающих насильственную мобилизацию мужского населения по всей стране, может «продержаться» еще около двух лет. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог, член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Сейчас у ВСУ достаточно большой кадровый голод. Он должен быть удовлетворен. За счет этого можно будет планировать продержаться, скажем, еще год-два, а также претендовать на финансирование и поставки вооружений. Украина дает людей, торгует мясом пушечным, ей на войну дают деньги и вооружение», — сказал аналитик.

Безпалько отметил, что властям Украины «плевать» на недовольство населения мероприятиями по принудительной мобилизации. На данный момент у киевского режима есть средства для подавления восстаний, указал эксперт.

Зеленский заявил, что эффективная мобилизация — приоритет для ВСУ.

«Приоритет для реальной способности Вооруженных сил Украины выполнять оборонные задачи — это практический, эффективный процесс мобилизации», — отметил он.

Ранее во Львове устроили бунт против ТЦК.

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