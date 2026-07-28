Аппарат главы нацразведки США сократил штат почти на треть

За несколько последних недель аппарат главы национальной разведки США сократил штат примерно на 30% за несколько недель. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Билл Пулт в соцсети X.

«Сегодня утром мы осуществляем пятый и почти заключительный раунд увольнений — сокращение штата примерно на 30% по сравнению с уровнем несколько недель назад», — написал он.

В июне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что и. о. директора нацразведки США Билл Пулт приступил к масштабным сокращениям в ведомстве. В июне он пришел на работу на день раньше срока и запросил списки всех сотрудников Национальной разведки. По его словам, начались увольнения представителей «глубинного государства» (влиятельных теневых групп, действующих независимо от политического руководства страны в собственных интересах) .

По данным Washington Post, всего Путл с начала июня удалось сократило около 200 сотрудников.

Ранее нацразведка США обвинила Байдена во лжи о биолабораториях.