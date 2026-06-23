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Политика

В аппарате директора Нацразведки США начались масштабные сокращения

CNN: врио директора Нацразведки США Пулти начал массовые сокращения
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

И. о. директора Нацразведки США Билл Пулти приступил к масштабным сокращениям в ведомстве, передает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, начались увольнения представителей «глубинного государства» (влиятельных теневых групп, действующих независимо от политического руководства страны в собственных интересах).

Телеканал сообщает, что назначенный президентом США Пулти на прошлой неделе пришел на работу на день раньше срока и запросил списки всех сотрудников Нацразведки. Самые масштабные сокращения ожидаются в контртеррористическом центре и центре контрразведки и безопасности. Речь может идти о сотнях рабочих мест.

В материале говорится, что демократы из комитетов по разведке сената и палаты представителей направили Пулти письмо. В нем они отметили, что сокращения могут поставить под угрозу миссию организации по предотвращению террористических атак. Кроме того, авторы письма усомнились, что временный директор, у которого нет опыта работы в разведке, за короткий промежуток времени может уволить сотрудников, не создав рисков нацбезопасности.

В апреле портрет ушедшей в отставку генпрокурора США Пэм Бонди оказался в мусорном ведре спустя несколько часов после того, как президент ее уволил. Действующие и бывшие сотрудники минюста отметили, что это отражает степень непопулярности женщины среди кадровых чиновников и агентов, тысячи которых покинули ведомство, чтобы не выполнять ее приказы.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона испытывает паранойю из-за страха перед увольнением.

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