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Политика

На Украине хотят возбудить уголовное дело против Лукашенко

Reuters: офис Зеленского предложил генпрокурору возбудить дело против Лукашенко
Александр Щербак/РИА Новости

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к генпрокурору республики с предложением рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что таким образом в офисе президента Украины отреагировали на обращение оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси», которое в мае попросило Зеленского добиться привлечения Лукашенко к ответственности «за военные преступления и государственный террор».

По данным агентства, сегодня нет никаких перспектив того, что президент Белоруссии предстанет перед украинским судом, но любые обвинения против него могут быть использованы Киевом и белорусской оппозицией в качестве аргумента для того, чтобы Запад продолжал оказывать на него давление.

25 июня Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.

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