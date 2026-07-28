ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

ЛДПР предлагает полностью запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, а также обязать их спешиваться на пешеходных переходах. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

Данное предложение вошло в программу ЛДПР «Безопасный курьер», направленную на усиление контроля за трудовыми мигрантами, работающими в сфере доставки, повышение ответственности сервисов и обеспечение безопасности граждан.

«Тротуар должен оставаться территорией пешехода, а не превращаться в скоростную трассу для служб доставки. Курьеры спешат выполнить как можно больше заказов, едут на высокой скорости, следят за маршрутом в телефоне — и в результате под угрозой оказываются дети, пожилые люди и родители с колясками. ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах», — подчеркнул он.

За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность, отметил он.

По мнению председателя партии, курьерская доставка в российских городах из-за засилья мигрантов стала не только удобным сервисом, но и источником постоянной опасности. В этой сфере заняты уже около полутора миллионов человек, причем 400 тысяч из них — мигранты.

Как отметил Слуцкий, в 2025 году по вине иностранных водителей в России произошло около 4,4 тыс. аварий.

В этой связи, подчеркнул лидер ЛДПР, за работу через чужой аккаунт, нарушение ПДД и другие жесткие нарушения мигранту должна быть запрещена работа в сфере доставки.

Минтранс России осенью внесет пакет поправок в Правила дорожного движения, которые ограничат или полностью запретят движение велокурьеров.

Ранее сообщалось, что Минтранс введет новые скоростные ограничения на трассах из-за пробок, ям и близости школ.