В Польше предотвращен теракт в отношении полицейских

Спецслужбы Польши предотвратили теракт в отношении полицейских. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Согласно информации следователей, 18-летний молодой человек, принявший ислам в конце 2022 года, хотел при помощи «пояса шахида» совершить террористический акт в комендатуре полиции в Нижнесилезском воеводстве. Местная прокуратура направил в суд в Свиднице обвинительное заключение.

По данным прокуратуры, юноша среди прочего брал пример с основателя террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена, был вдохновлен деятельностью «Исламского государства» (организация запрещена в России) и вступил в контакт с боевиками.

Злоумышленника задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, когда тот искал информацию о конструкции взрывного устройства, а также его составные части.

В прокуратуре сообщили, что при обыске в доме задержанного были найдены доказательства предполагаемого преступления. Молодому человеку, если его вина будет доказана в суде, грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в США сообщили о вероятности повторения теракта 11 сентября.