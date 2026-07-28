Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

«Киев перешел все границы»: в Европе ожидают прямой военный ответ Ирана Украине

TAC: Иран может ударить по Украине в ответ на атаку судна в Каспийском море
Михаил Фомичев/РИА Новости

Иран может применить военную силу в отношении Украины в качестве ответа за удар по торговому судну в Каспийском море. Такое мнение выразила эксперт по Ирану из Евросовета по международным отношениям Элли Геранмайе в интервью изданию The American Conservative (TAC).

«Киев просто перешел все границы, и нет сомнений, что новое иранское руководство, которое гораздо более склонно к риску, ответит Украине напрямую», — заявила она.

Геранмайе обратила внимание, что атака на иранское судно произошла незадолго до поездки президента Украины Владимира Зеленского в США совсем не случайно. Эксперт считает, что таким образом Киев хотел завоевать расположение американского лидера Дональда Трампа.

28 июля украинское издание Insider.ua сообщило, что Иран якобы планирует ударить по территории Украины тремя баллистическими ракетами. Как стало известно источнику, атака произойдет в течение двух суток. Официального подтверждения этой информации не было.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что у Ирана есть техническая возможность нанести ракетный удар по Украине. Депутат выразил уверенность, что Тегеран не оставит без внимания атаку на свое судно.

Ранее в Иране прямо пригрозили Украине после удара по судну.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!