Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В Госдуме допустили ракетный удар Ирана по Украине

Депутат Чепа: Иран может нанести ответный удар по Украине
Stringer/Reuters

У Ирана есть техническая возможность нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на иранский танкер в Каспийском море. Тегеран не оставит без внимания этот эпизод. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«У них есть возможности ударить баллистическими ракетами. Мы с вами за последний год наблюдаем, как Иран на все выпады против него отвечает, на все действия, поэтому Иран точно не оставит это без внимания», — подчеркнул он.

Иран якобы планирует ударить по территории Украины баллистическими ракетами. Об этом сообщило украинское новостное издание Insider.ua в Telegram-канале.

По данным источника, Исламская Республика собирается запустить три ракеты по Украине в течение двух суток. Официального подтверждения этой информации на текущий момент не было. Эти действия, как предположили в издании, могут стать ответом на атаку иранского судна в Каспийском море.

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!