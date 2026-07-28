В Госдуме допустили ракетный удар Ирана по Украине

У Ирана есть техническая возможность нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на иранский танкер в Каспийском море. Тегеран не оставит без внимания этот эпизод. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«У них есть возможности ударить баллистическими ракетами. Мы с вами за последний год наблюдаем, как Иран на все выпады против него отвечает, на все действия, поэтому Иран точно не оставит это без внимания», — подчеркнул он.

Иран якобы планирует ударить по территории Украины баллистическими ракетами. Об этом сообщило украинское новостное издание Insider.ua в Telegram-канале.

По данным источника, Исламская Республика собирается запустить три ракеты по Украине в течение двух суток. Официального подтверждения этой информации на текущий момент не было. Эти действия, как предположили в издании, могут стать ответом на атаку иранского судна в Каспийском море.

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.