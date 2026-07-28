В Госдуме анонсировали скорый визит конгрессменов США в Россию

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна и ее коллеги-парламентарии посетят Россию с ответным визитом вскоре после начала работы следующего созыва Госдумы. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

В марте группа из пяти российских депутатов посетила США по приглашению Анны Паулины Луны. В повестке встречи были двусторонние темы, конфликт на Украине, ближневосточный конфликт, а также ответный визит американских парламентариев в Россию.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Соединенных Штатов по-прежнему индексируются на урегулирование украинского конфликта, в них нет каких-либо подвижек. По его словам, двусторонние отношения по-прежнему завязаны на урегулирование ситуации на Украине и «пока ничего другого нет».

До этого первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что конгрессмены США могут посетить Россию после выборов в конгресс в ноябре.

Ранее в США назвали причину проблем в отношениях с Россией.