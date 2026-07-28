«Денди наложили в штаны»: в Госдуме призвали ликвидировать британских солдат на Украине

России стоит «ликвидировать прицельно» каждого британского военного на Украине. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» заявление премьера Великобритании Энди Бернема о войсках на Украине.

«Насколько показывает практика, чтобы английские денди наложили в штаны, достаточно в Ла-Манше показать перископы парочки наших атомных подводных лодок. Каждого британского военного, который появится на Украине, ликвидировать прицельно, и посмотрим, что скажет Бернем, когда в Лондон, в обратную сторону, из Киева потянутся вереницы цинковых гробов», — сказал парламентарий.

По мнению Журавлева, понимание именного этого предостерегло предыдущих британских премьеров от отправки войск на Украину.

Энди Бернем заявил, что новое правительство выполнит все обязательства перед Киевом, в том числе отправку на Украину контингента войск после завершения конфликта.

Ранее премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского.