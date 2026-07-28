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Политика

«Денди наложили в штаны»: в Госдуме призвали ликвидировать британских солдат на Украине

Депутат Журавлев: каждого британского военного на Украине стоит ликвидировать
Kin Cheung/AP

России стоит «ликвидировать прицельно» каждого британского военного на Украине. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» заявление премьера Великобритании Энди Бернема о войсках на Украине.

«Насколько показывает практика, чтобы английские денди наложили в штаны, достаточно в Ла-Манше показать перископы парочки наших атомных подводных лодок. Каждого британского военного, который появится на Украине, ликвидировать прицельно, и посмотрим, что скажет Бернем, когда в Лондон, в обратную сторону, из Киева потянутся вереницы цинковых гробов», — сказал парламентарий.

По мнению Журавлева, понимание именного этого предостерегло предыдущих британских премьеров от отправки войск на Украину.

Энди Бернем заявил, что новое правительство выполнит все обязательства перед Киевом, в том числе отправку на Украину контингента войск после завершения конфликта.

Ранее премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского.

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