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Политика

Премьер Британии пообещал отправить войска на Украину

Бернем пообещал отправить войска на Украину после завершения конфликта
Temilade Adelaja/Reuters

Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что новое правительство выполнит все обязательства перед Киевом, в том числе отправку на Украину контингента войск после завершения конфликта. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

«Когда прекращение огня вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Глава британского правительства также сообщил, что Британия передаст Киеву права на интеллектуальную собственность в основе новой британской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Бернемом на авианосце Queen Elizabeth в Портсмуте. Украинский лидер стал первым иностранным гостем нового премьер-министра. Они посетили военно-морскую базу, встретились с украинскими военнослужащими, проходящими подготовку в Британии, и провели двустороннюю встречу. Зеленский также поблагодарил Бернема за предоставление технологий РЭБ для защиты дронов и пригласил премьера на Украину.

Ранее премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского.

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