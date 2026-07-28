Трамп рассказал, что сенатор Грэм любил войну

Покойный сенатор-республиканец США Линдси Грэм любил войны. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Дональд Трамп.

«Линдси любил войну, если быть честным», — сказал он.

Трамп во вторник посетит церемонию прощания с Грэмом.

До этого Трамп рассказал, что законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, который продвигал Грэм, находится на рассмотрении.

Американский сенатор Линдси Грэм, известный поддержкой Украины и антироссийскими высказываниями, умер от сердечного приступа 11 июля. За два дня до смерти он в десятый раз посетил Киев. Грэм с 2013 года критиковал Москву и являлся автором множества санкций. В прошлом активный критик Трампа, он превратился в ближайшего соратника президента США. Каким был путь политика и его взгляды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Трампа рассказал, что на самом деле нужно Украине.