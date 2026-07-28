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Политика

Путин назначил нового посла в Северной Корее

Путин назначил Подъелышева на должность посла РФ в КНДР
Посольство Российской Федерации в Нигерии

Президент России Владимир Путин назначил на место посла РФ в КНДР Андрея Подъелышева. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Подъелышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в документе.

Глава государства также освободил дипломата от обязанностей посла России в Нигерии, следует из другого указа.

Подъелышев родился в 1962 году. Работает в системе российского внешнеполитического ведомства с 1984 года. Владеет корейским и английским языками.

Он занимал пост консула-советника в Генконсульстве РФ в Сан-Франциско, а также в течение 10 лет занимал должность замдиректора Консульского департамента МИД России и генконсула РФ в Стамбуле.

Предыдущим послом России в КНДР был Александр Мацегора. Его не стало в начале декабря прошлого года в возрасте 70 лет.

Ранее на Украине анонсировали «большую дипломатическую перезагрузку».

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