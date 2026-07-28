Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах

Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не намерена этого делать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что контакты России с дружественными странами, с соответствующими властными структурами в этих государствах, чрезвычайно важны.

Накануне Путин заявил, что Россия сталкивалась с давлением еще до «Русской весны» и после, а в последние годы западные страны ставят мировые рекорды по санкциям. Он отметил, что РФ пытались сдерживать, вводили против нее незаконные ограничения и до 2014 года, и после.

23 июня Путин сказал, что Российская Федерация выступает за равную и неделимую безопасность для всех стран. По его словам, добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений.

Ранее в Кремле заявили, что Россия никогда не ориентировалась на Запад.