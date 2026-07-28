Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась

Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах
Юрий Кочетков/РИА Новости

Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не намерена этого делать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что контакты России с дружественными странами, с соответствующими властными структурами в этих государствах, чрезвычайно важны.

Накануне Путин заявил, что Россия сталкивалась с давлением еще до «Русской весны» и после, а в последние годы западные страны ставят мировые рекорды по санкциям. Он отметил, что РФ пытались сдерживать, вводили против нее незаконные ограничения и до 2014 года, и после.

23 июня Путин сказал, что Российская Федерация выступает за равную и неделимую безопасность для всех стран. По его словам, добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений.

Ранее в Кремле заявили, что Россия никогда не ориентировалась на Запад.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!