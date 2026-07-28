Премьер Великобритании Бернем рассчитывает в скором времени посетить Украину

Британский премьер-министр Энди Бернем в ближайшее время рассчитывает посетить Украину. Об этом сообщили в его канцелярии, ее цитирует РИА Новости.

«Премьер-министр сказал, что надеется, что скоро посетит Украину», — говорится в пресс-релизе.

Накануне Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром страны Бернемом на авианосце британского флота Queen Elizabeth в Портсмуте.

Он отметил, что стороны обсудили развитие совместного оборонного производства. Также Зеленский поблагодарил Британию за решение предоставить Киеву технологии радиоэлектронной борьбы для защиты дронов и пригласил премьера посетить Украину.

Незадолго до визита Зеленского в Британию Бернем выступил с обращением к России, заявив, что поддержка Украины остается непоколебимой. Он подчеркнул, что Лондон не отступит, пока не будет достигнут справедливый мир.

Комментируя заявление Бернема, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал британского премьера «премьером мелкобритании».

Ранее в Кремле обратили внимание на слова нового премьера Британии об Украине.