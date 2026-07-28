FT назвало «смелым гамбитом» сотрудничестве ОАЭ с Ираном, США и Израилем

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали,пусть и осторожно, восстанавливать дипломатические и экономические связи с Ираном. Об этом пишет американское издание Financial Times (FT).

При этом, как отмечается в материале, Абу-Даби продолжает тесно сотрудничать с США и Израилем, в том числе в военной сфере. По информации издания, в последние месяцы количество израильских дипломатов в ОАЭ увеличилось вдвое, кроме того расширился штат израильских военных компаний.

По данным FT, попытки нормализовать отношения начались после того, как Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании. ОАЭ согласились возобновить торговлю и авиасообщение с Ираном. Неназванный чиновник заявил журналистам, что политика деэскалации — это шаг по выстраиванию отношений со странами Ближнего Востока. Более того, эмиратский бизнес заинтересован в инвестициях в исламскую республику, когда конфликт будет окончательно разрешен, пишет газета.

Отмечается, что руководство ОАЭ осознало, что договориться проще, чем продолжать открытое противостояние. Нынешнюю ситуацию FT оценивает как «хрупкий, но обнадеживающий мир».

22 июля спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если ее не сможет продавать Иран.

2 июля агентство Bloomberg писало, что в ряде европейских стран считают, что избежать введения пошлин за судоходство в Ормузском проливе не получится. Чиновники ряда стран Персидского залива разделяют такое видение ситуацию.

Ранее иранский посол заявил о постоянном контакте между Тегераном и Москвой.