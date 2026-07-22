Иран пригрозил не допустить продажи нефти в регионе

Никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если ее не сможет продавать Иран. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцстеи Х.
«Если не будет обеспечена наша безопасность, никакая инфраструктура не будет в безопасности, а безопасность пролива состоит в исчезновении американской армии», — написал он.
Иранский парламентарий напомнил, что Тегеран уже неоднократно предупреждал другие государства, что ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию.
21 июля в Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. В армии Исламской Республики назвали их «нарушителями». В Иране заявили, что пролив будет закрыт, пока «продолжался злодеяния США».
До этого ВС США начали новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжаются уже 10-ю ночь подряд. После этого в портовом городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики и в Сирике на побережье Ормуза были слышны взрывы. А в районе АЭС в городе Бушер на юго-западе Ирана задействовали систему противовоздушной обороны.
Ранее КСИР ракетами и дронами остановил корабли в Ормузском проливе.