Выбран председатель наблюдательной миссии СНГ на выборах в Госдуму

Миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на выборах депутатов Госдумы федерального собрания Российской Федерации возглавит заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что миссия наблюдателей от СНГ традиционно примет участие в мониторинге выборов в нижнюю палату российского парламента по официальному приглашению Москвы. В состав миссии войдут представители стран — членов СНГ, а также интеграционных объединений, действующих на пространстве содружества.

Отмечается, что кандидатура Нематова была выбрана членами совета постоянных представителей стран — участников СНГ при уставных и других органах содружества на заседании 28 июля в Минске.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

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